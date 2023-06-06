Однако есть и такие, которые до сих пор вызывают ностальгию и улыбку на лицах людей, имевших с ними дело. В этой статье мы расскажем о пяти самых популярных предметах быта времён СССР, которые сейчас невозможно найти.

Краснодарский чай

Что мы потеряли со времён СССР. Демонстрация чайной продукции Краснодарского края. Обложка © ТАСС / Виктор Великжанин, Валентин Кожевников

Самым любимым чаем у жителей Советов был краснодарский. Многие до сих пор вспоминают вкус времён СССР: насыщенный и немного терпкий. Чай продавался в жестяных баночках, а сорта подешевле уже упаковывали в бумажные коробки. Конечно, и сейчас в магазинах можно найти краснодарский чай, но ничего общего с тем самым у него нет.

Тот самый хлеб из детства

Ретроспектива: какие предметы быта из СССР ушли в прошлое. Хлеб кирпичиком. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валентин Кожевников

Огромного разнообразия в выборе хлеба в СССР не было: белый, ржаной и серый. Весили "кирпичи" по килограмму. Продавали их прямо так — не нарезая и даже не упаковывая. С тех пор в попытке сэкономить рецептура менялась, граммовки уменьшили, а тот самый вкус куда-то пропал...

Кефир в стекле и молоко в треугольниках

Ностальгия по СССР: пять вещей, которые трудно найти сегодня. Молочная продукция в стекле. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Молодёжь привыкла, что молочку продают в тетрапаках или пластиковых бутылках, хотя ещё лет сорок назад об этом не могло быть и речи. И кефир, и молоко, и сметана стояли в магазинах в стеклянных бутылках. Никаких этикеток — вся необходимая информация была на крышечке из фольги.

Советская жевательная резинка

Любимая многими детьми в СССР жевательная резинка Kalev. Фото © gevathka.ru

Видов советских жвачек было много. По воспоминаниям, их можно было жевать часами, а вкус оставался прежним… Насколько это близко к реальности — вопрос. Вполне возможно, это лишь детские воспоминания. Самой крутой из советских резинок считалась эстонская Kalev за 15 копеек.

Паста "Океан"

Паста "Океан". Фото © interdoka.ru

Пасту делали из антарктического криля. В магазинах её продавали замороженной. На кухне использовали в качестве паштета и закуски. И хоть обычно морепродукты — дело недешёвое, пасту "Океан" могли позволить себе практически все.