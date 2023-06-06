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6 июня, 14:26

В Петербурге почтили память покровительницы города Ксении

Санкт-Петербург отмечает 35-летие со дня прославления в лике святых небесной покровительницы города блаженной Ксении Петербургской. В честь этого в Храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В честь 35-летия прославления в лике святых Ксении Петербургской прошла служба. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Если до этого (до 1988 года. — Прим. Лайфа) о ней молились как об обычной православной христианке — совершали панихиды, — то с этого момента ей поются молебны и к ней обращаются именно как к святой угоднице Божией", — приводит слова настоятеля храма протоиерея Евгения Шогенова телеканал "Санкт-Петербург".

После богослужения открыли первый в Северной столице памятник блаженной Ксении, теперь он находится возле её часовни на Смоленском кладбище.

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Примечательно, что эта православная святая почитается церковью дважды в году: 6 февраля отмечается день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, а 6 июня — день её прославления в лике святых. Подробнее о её биографии и других православных праздниках в июне — в церковном календаре на июнь.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
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