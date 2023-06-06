В Петербурге почтили память покровительницы города Ксении

Санкт-Петербург отмечает 35-летие со дня прославления в лике святых небесной покровительницы города блаженной Ксении Петербургской. В честь этого в Храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В честь 35-летия прославления в лике святых Ксении Петербургской прошла служба. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Если до этого (до 1988 года. — Прим. Лайфа) о ней молились как об обычной православной христианке — совершали панихиды, — то с этого момента ей поются молебны и к ней обращаются именно как к святой угоднице Божией", — приводит слова настоятеля храма протоиерея Евгения Шогенова телеканал "Санкт-Петербург".

После богослужения открыли первый в Северной столице памятник блаженной Ксении, теперь он находится возле её часовни на Смоленском кладбище.