Патриарх Кирилл проводит литургию у иконы "Троица" в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию у иконы "Троица" Андрея Рублёва, установленной в центре кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Лайф публикует кадры с церемонии, посвящённой Дню Святой Троицы.

На богослужение пришли сотни прихожан, среди них вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. После литургии все желающие смогут поклониться иконе, её поместили в специальную витрину перед алтарём, рядом дежурят сотрудники Росгвардии.