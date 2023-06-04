Патриарх Кирилл проводит литургию у иконы "Троица" в храме Христа Спасителя
Божественная литургия в честь Дня Святой Троицы. Обложка © LIFE
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию у иконы "Троица" Андрея Рублёва, установленной в центре кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Лайф публикует кадры с церемонии, посвящённой Дню Святой Троицы.
Божественная литургия в честь Дня Святой Троицы. Видео © LIFE
На богослужение пришли сотни прихожан, среди них вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. После литургии все желающие смогут поклониться иконе, её поместили в специальную витрину перед алтарём, рядом дежурят сотрудники Росгвардии.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, затем её ожидает плановая реставрация. Первичное обследование образа займёт у реставраторов не менее месяца. Её вернут в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня. До этой даты верующие могут поклониться "Троице" в храме.