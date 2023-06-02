Регион

Уведомления отключены

1 июня, 22:23

В РПЦ раскрыли детали доступа к "Троице" Рублёва в Храме Христа Спасителя

РПЦ подтвердила, что "Троицу" Рублёва привезут в храм Христа Спасителя 4 июня

<p>Верующие у иконы Андрея Рублева "Троица". Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Верующие у иконы Андрея Рублева "Троица". Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Икона "Троица", написанная иконописцем, преподобным Андреем Рублёвым, будет выставлена для верующих в московском Храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Информацию, ранее озвученную Минкультом, подтвердили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

В праздник Святой Троицы, 4 июня, святыня прибудет в Храм Христа Спасителя, где пробудет до 18 июня. Доступ к ней для поклонения будет осуществляться с 10:00 до 19:00 мск. Вместе с этим патриаршая пресс-служба предупредила, что для обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы, продолжительностью до 60 минут.

Также известно, что в этот православный праздник Патриарх Кирилл проведёт богослужение в храме Христа Спасителя.

"Источает благодать" : Священник объяснил важность возвращения иконы "Троица" в храм

"Источает благодать" : Священник объяснил важность возвращения иконы "Троица" в храм

Напомним, что изначально патриарх Кирилл просил Администрацию Президента выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Владыка выразил президенту глубокую благодарность за этот шаг и признался, что в РПЦ могли об этом "лишь мечтать".

Оксана Попова
  • Новости
  • Религия
  • Общество
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров