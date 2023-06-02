В РПЦ раскрыли детали доступа к "Троице" Рублёва в Храме Христа Спасителя

Икона "Троица", написанная иконописцем, преподобным Андреем Рублёвым, будет выставлена для верующих в московском Храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Информацию, ранее озвученную Минкультом, подтвердили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

В праздник Святой Троицы, 4 июня, святыня прибудет в Храм Христа Спасителя, где пробудет до 18 июня. Доступ к ней для поклонения будет осуществляться с 10:00 до 19:00 мск. Вместе с этим патриаршая пресс-служба предупредила, что для обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы, продолжительностью до 60 минут.

Также известно, что в этот православный праздник Патриарх Кирилл проведёт богослужение в храме Христа Спасителя.