В РПЦ раскрыли детали доступа к "Троице" Рублёва в Храме Христа Спасителя
РПЦ подтвердила, что "Троицу" Рублёва привезут в храм Христа Спасителя 4 июня
Верующие у иконы Андрея Рублева "Троица". Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Икона "Троица", написанная иконописцем, преподобным Андреем Рублёвым, будет выставлена для верующих в московском Храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Информацию, ранее озвученную Минкультом, подтвердили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
В праздник Святой Троицы, 4 июня, святыня прибудет в Храм Христа Спасителя, где пробудет до 18 июня. Доступ к ней для поклонения будет осуществляться с 10:00 до 19:00 мск. Вместе с этим патриаршая пресс-служба предупредила, что для обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы, продолжительностью до 60 минут.
Также известно, что в этот православный праздник Патриарх Кирилл проведёт богослужение в храме Христа Спасителя.
Напомним, что изначально патриарх Кирилл просил Администрацию Президента выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню Церкви бессрочно. Владыка выразил президенту глубокую благодарность за этот шаг и признался, что в РПЦ могли об этом "лишь мечтать".