Реставратор Сергеев: Первичное обследование "Троицы" займёт не менее месяца

Состояние иконы "Троица" Андрея Рублёва могут обследовать в течение месяца или даже большего срока, рассказал РИА "Новости" генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Он объяснил, что процесс обследования иконы будет кропотливым и потребует совместного обсуждения на реставрационных советах, в которых должны будут принять участие все необходимые специалисты.

"Полагаем, первичное обследование состояния иконы может занять время от месяца и более", — уточнил Сергеев.