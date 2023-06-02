Реставратор Сергеев: Первичное обследование "Троицы" займёт не менее месяца
Состояние иконы "Троица" Андрея Рублёва могут обследовать в течение месяца или даже большего срока, рассказал РИА "Новости" генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
Он объяснил, что процесс обследования иконы будет кропотливым и потребует совместного обсуждения на реставрационных советах, в которых должны будут принять участие все необходимые специалисты.
"Полагаем, первичное обследование состояния иконы может занять время от месяца и более", — уточнил Сергеев.
15 мая стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение вернуть икону "Троица" преподобного Андрея Рублёва Церкви. По этому поводу в обществе возникла острая дискуссия, в которой противники решения объясняли, что в галерее икона будет в большей сохранности, а сторонники возврата утверждали, что икона писалась не для музеев.