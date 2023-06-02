Росгвардия будет охранять "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя
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Росгвардия и церковная служба безопасности будут отвечать за сохранность иконы "Троица" Андрея Рублёва в период её нахождения в храме Христа Спасителя. Об этом ТАСС сообщил источник в РПЦ.
"Безопасность во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя будет обеспечиваться Росгвардией и службой безопасности храма", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Владыка поблагодарил за такое решение и признался, что в РПЦ могли об этом "лишь мечтать". Икону выставят в московском храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня, затем её передадут на плановую реставрацию.