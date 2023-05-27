В РПЦ запретили в служении протоиерея Калинина

Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин освобождён от занимаемых должностей и запрещён в священнослужении из-за воспрепятствования переноса иконы "Троица" Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"В связи с воспрепятствованием принесению в храм Христа Спасителя иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы протоиерей Леонид Дмитриевич Калинин освобождается от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского, города Москвы и запрещается в священнослужении", — говорится в указе патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Московской епархии.

Кроме того, протоиерей освобождён от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и члена Патриаршего совета по культуре.