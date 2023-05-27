Регион

Уведомления отключены

27 мая, 11:10

В РПЦ запретили в служении протоиерея Калинина

Протоиерея Калинина запретили в служении из-за ситуации с иконой "Троица"

<p>Протоиерей Леонид Калинин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Протоиерей Леонид Калинин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин освобождён от занимаемых должностей и запрещён в священнослужении из-за воспрепятствования переноса иконы "Троица" Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"В связи с воспрепятствованием принесению в храм Христа Спасителя иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы протоиерей Леонид Дмитриевич Калинин освобождается от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского, города Москвы и запрещается в священнослужении", — говорится в указе патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Московской епархии.

Кроме того, протоиерей освобождён от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и члена Патриаршего совета по культуре.

Песков заявил, что Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Песков заявил, что Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Леонид Калинин — протоиерей Русской православной церкви, церковный и общественный деятель, педагог, скульптор. С 2019 года был постоянным членом Высшего церковного совета.

Напомним, изначально патриарх Кирилл просил Администрацию Президента выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню бессрочно. Владыка выразил главе государства глубокую благодарность за этот шаг и признался, что в РПЦ могли об этом "лишь мечтать". Тем не менее икона пробудет в храме именно две недели, а затем её отправят на плановую реставрацию, после чего "Троица" вернётся в кафедральный собор РПЦ.

Никита Никонов
  • Новости
  • рпц
  • Религия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров