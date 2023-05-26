"Троица" Рублёва будет выставлена в храме Христа Спасителя в течение двух недель

Икона "Троица" Андрея Рублёва будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там в течение двух недель. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры.

"Икона "Святая Троица" будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель", — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после 16 июня "Троицу" передадут на плановую реставрацию. Затем она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. До 1917 года она располагалась в иконостасе Троицкого собора.