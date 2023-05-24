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24 мая, 10:10

Песков заявил, что Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение экспертов о том, что состояние иконы "Троица" Андрея Рублёва не позволяет вывезти её за пределы Третьяковской галереи в начале лета. По словам Пескова, Кремль выяснит у экспертов подробности, поскольку "тема очень серьёзная".

"Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьёзная. И, конечно, будем выяснять детали", отметил представитель Кремля.

Выставка в храме Христа Спасителя и реставрация: В Минкульте рассказали, что ожидает "Троицу" Андрея Рублёва

Выставка в храме Христа Спасителя и реставрация: В Минкульте рассказали, что ожидает "Троицу" Андрея Рублёва

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве — на праздник Троицы, 4 июня, после чего образ передадут на плановую реставрацию. Через год икона займёт своё историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александр Юнашев
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