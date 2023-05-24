Песков заявил, что Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе "Троица"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение экспертов о том, что состояние иконы "Троица" Андрея Рублёва не позволяет вывезти её за пределы Третьяковской галереи в начале лета. По словам Пескова, Кремль выяснит у экспертов подробности, поскольку "тема очень серьёзная".

"Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьёзная. И, конечно, будем выяснять детали", — отметил представитель Кремля.