Сотни верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться иконе "Троица"

Верующие собираются в храме Христа Спасителя в воскресенье утром, чтобы поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва, которую накануне установили в центре собора. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Одна из прихожанок, чей сын служит в зоне проведения спецоперации, рассказала, что пришла в храм помолиться за российских военнослужащих. По словам другой женщины, причин посетить сегодня храм Христа Спасителя предостаточно: икона "Троица", День Святой Троицы и то, что богослужение проведёт патриарх Кирилл.