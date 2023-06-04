Сотни верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться иконе "Троица"
Верующие собираются в храме Христа Спасителя в воскресенье утром, чтобы поклониться иконе "Троица" Андрея Рублёва, которую накануне установили в центре собора. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Верующие пришли в храм Христа Спасителя, где выставлена икона "Троица". Видео © LIFE
Одна из прихожанок, чей сын служит в зоне проведения спецоперации, рассказала, что пришла в храм помолиться за российских военнослужащих. По словам другой женщины, причин посетить сегодня храм Христа Спасителя предостаточно: икона "Троица", День Святой Троицы и то, что богослужение проведёт патриарх Кирилл.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, затем её ожидает плановая реставрация. Первичное обследование иконы займёт у реставраторов не менее месяца.
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