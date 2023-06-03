Икону "Троица" Рублёва установили в капсулу в храме Христа Спасителя

Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора. В храме она будет находиться две недели, до 18 июня. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.

"Вечером 3 июня, накануне православного праздника Троица, икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублёва была успешно перевезена из Государственной Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Икона будет находиться в кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня", — отмечается в сообщении.