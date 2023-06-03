Икону "Троица" Рублёва установили в капсулу в храме Христа Спасителя
Икона "Троица" в капсуле в храме Христа Спасителя. Обложка © Министерство культуры РФ
Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора. В храме она будет находиться две недели, до 18 июня. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.
"Вечером 3 июня, накануне православного праздника Троица, икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублёва была успешно перевезена из Государственной Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Икона будет находиться в кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня", — отмечается в сообщении.
"Троицу" установили в центре собора в капсулу, благодаря которой будет поддерживаться оптимальный режим влажности. В храме будут строго контролировать условия, необходимые для сохранения иконы. Следить за ней будут сотрудники Третьяковской галереи. В храм икону доставили в автофургоне, который сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, затем её ожидает плановая реставрация. Первичное обследование иконы займёт у реставраторов не менее месяца.