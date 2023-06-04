"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
Икона "Троица" Андрея Рублёва должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Третьяковки.
Увидеть икону можно будет с 5 по 18 июня.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, затем её ожидает плановая реставрация. Первичное обследование иконы займёт у реставраторов не менее месяца.
Telegram / Третьяковка официально