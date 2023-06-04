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4 июня, 00:02

"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня

Икона "Троица" Андрея Рублёва должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Третьяковки.

Увидеть икону можно будет с 5 по 18 июня.

Икону "Троица" Рублёва установили в капсулу в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" Рублёва установили в капсулу в храме Христа Спасителя

Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, затем её ожидает плановая реставрация. Первичное обследование иконы займёт у реставраторов не менее месяца.

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Telegram / Третьяковка официально

Юлия Коновалова
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