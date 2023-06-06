Суд рассмотрит дело из 14 томов о преступлениях нацистов под Сталинградом

В Волгоградский областной суд поступило дело о преступлениях нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Оно состоит из 14 томов. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.

"Волгоградский областной суд принял к производству заявление прокурора Волгоградской области о признании преступлений, совершённых нацистскими оккупационными властями в период Великой Отечественной войны на территории Волгоградской (Сталинградской) области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР. В деле 14 томов", — сказано в сообщении.