Суд признал геноцидом массовые убийства в Воронежской области в годы ВОВ

Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства местных жителей в годы Великой Отечественной войны. По данным Генпрокуратуры России, в результате действий нацистов в 1942–1943 годах погибло более 274 тысяч жителей региона, включая военнопленных.

На открытом процессе выступили эксперты, изучающие период оккупации региона, а также были заслушаны воспоминания очевидцев тех зверств нацистов. В поиске бывших узников концлагерей, военнопленных помогало региональное отделение ВОД "Волонтёры Победы".

"Убийства, истязания, которые творили преступники в годы войны на территории Воронежской области над мирными жителями и советскими военнопленными, признаны геноцидом. У этих преступлений нет срока давности. Память о невинных людях, о бойцах, отдавших жизнь за нашу свободу, должна жить в наших сердцах всегда. И важно об этой странице истории рассказывать молодёжи. Ведь это формирует иммунитет к нацистским идеям", — отметила председатель центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко.