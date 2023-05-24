Суд признал геноцидом зверства нацистов в Воронежской области в годы ВОВ

С заявлением об установлении этого факта в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун. Представитель региональной прокуратуры в суде отметил, что признание факта геноцида населения Воронежской области имеет существенное значение для правовой оценки вновь выявляемых фактов военных преступлений и преступлений против человечества, совершённых в годы ВОВ. Суду были предоставлены все материалы, которые подтверждают совершение этих преступлений непосредственно немецкими, венгерскими, итальянскими военными в годы войны.

Как сообщал Лайф, в конце марта воронежская прокуратура попросила суд признать геноцидом зверства нацистов в годы ВОВ. Речь идёт о периоде с июля 1942 по январь 1943 года, когда область находилась в оккупации немецкими, венгерскими и итальянскими солдатами. Советские военнопленные и мирное население подвергались насилию, истязаниям, убийствам, погибло не менее 198 тысяч человек. Ещё 77 тысяч были насильственно угнаны в Западную Европу и на Украину, где привлекались к принудительному труду. Также Лайф писал, что Белгородский областной суд признал геноцидом народов Советского Союза преступления войск Германии и их пособников в регионе в период с июля 1941 по август 1943 года. Данное решение принято по заявлению генпрокурора РФ Игоря Краснова.