Журналист Кикнадзе: У геноцида в годы ВОВ и современной русофобии общие интересанты

Память о преступлениях нацистов, не имеющих срока давности, нужно хранить хотя бы для того, чтобы человек, находящийся в зоне боевых действий, не замарал свои руки в крови. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН, главный редактор журнала "Наука. Общество. Оборона" Владимир Кикнадзе.

19 апреля — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. И, по словам Кикнадзе, исторические параллели между далёким прошлым фашистской Германии и недавним прошлым и настоящим киевского режима напрашиваются сами собой. В обоих случаях, рассуждает историк, во главе угла встаёт идеология уничтожения других народов, исходя из принципа примата своей нации над другими.

"Знание генезиса геноцида, тех признаков, которые свидетельствуют о его зарождении, развитии идеологии нацизма, расизма, экстремизма, позволяет оперативно реагировать на эти угрозы в настоящем и предотвратить их в будущем, защитить человечество. Вот вам и ответ на вопрос, связан ли геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны с современностью. Да, безусловно, связан", — говорит собеседник Лайфа.

Геноцид, который осуществляли украинские неонацисты в Донбассе начиная с 2014 года, — это и есть прямая связь с событиями и Великой Отечественной войны, и послевоенного периода, когда советская власть боролась с Украинской повстанческой армией (УПА)*, украинскими националистами, говорит Кикнадзе.

"Сегодня, как и в XX веке, геноцид по отношению к русским, русофобия имеют общую связь в своих интересантах — коллективном Западе, который всегда стремился разрушить наше государство, наше Отечество и уничтожить русский народ", — добавил он.

Ранее Белгородский областной суд признал геноцидом народов Советского Союза преступления войск Германии и их пособников в регионе в период с июля 1941-го по август 1943 года. Данное решение принято по заявлению генпрокурора РФ Игоря Краснова. А в конце марта и воронежская прокуратура попросила суд признать геноцидом зверства нацистов в годы ВОВ.