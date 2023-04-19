Историк Шаповалов: Преступления как прошлых, так и нынешних нацистов не имеют срока давности

19 апреля — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эта дата имеет важное значение для любого россиянина. Ведь Советский Союз понёс в те годы самые большие потери — почти 27 миллионов граждан, причём абсолютное большинство погибших были мирными жителями, замученными и убитыми в концлагерях, павшими во время карательных рейдов фашистов и их пособников-коллаборационистов или во время рабского, нечеловеческого труда в Германии.

Среди жертв бесчеловечного фашистского режима — огромное количество детей. По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, именно поэтому мы не имеем права забывать о произошедшем.

"Мир должен помнить об этих жертвах. Преступления, которые совершили фашисты и их пособники, не имеют срока давности. Они квалифицируются в соответствии с нормами международного права как геноцид, то есть целенаправленное уничтожение по национальному, языковому или иному признаку. К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем ровно те же самые действия, которые совершают украинские нацисты, духовные продолжатели дел Адольфа Гитлера и украинских коллаборационистов Бандеры и Шухевича", — рассказал Шаповалов в беседе с Лайфом.

По словам историка, на протяжении последних девяти лет в Донбассе и других районах с преимущественно русскоязычным населением были совершены "чудовищные акты геноцида со стороны украинской военщины". Речь идёт о массовых убийствах мирных жителей, в том числе детей, многочисленных фактах насилия и дискриминационных действиях в отношении населения, говорящего на русском языке. Упомянул Шаповалов и о репрессиях по религиозному признаку, о притеснениях журналистов, политиков, общественных деятелей, которые выступали против нацистской политики на Украине.

"Действия нынешних нацистов также не имеют срока давности, и именно поэтому Российской Федерацией в настоящее время проводится специальная военная операция, целью которой являются денацификация и демилитаризация Украины, предотвращение возможности совершения со стороны украинских нацистов актов геноцида в отношении русского и русскоязычного населения", — резюмировал собеседник Лайфа.