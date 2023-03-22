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Опубликовано 22 марта 2023, 13:35

Госдума приняла заявление о геноциде народов Советского Союза Германией и её пособниками в годы ВОВ

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла заявление о признании действий Германии и её пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза.

"Государственная дума... признаёт преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза", — говорится в заявлении.

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Депутаты приняли во внимание положения Устава ООН от 26 июня 1945 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, а также Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года.

Ранее суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в Белгородской области в годы Великой Отечественной. Истребление советских мирных граждан происходило с июля 1941-го по август 1943 года.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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