Госдума приняла заявление о геноциде народов Советского Союза Германией и её пособниками в годы ВОВ

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла заявление о признании действий Германии и её пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза.

Депутаты приняли во внимание положения Устава ООН от 26 июня 1945 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, а также Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года.