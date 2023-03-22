В Госдуме заверили, что добьются наказания для всех причастных к преступлениям нацизма

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что Россия добьётся того, чтобы все причастные к преступлениям нацизма понесли заслуженное наказание. В 80-ю годовщину со дня трагедии в белорусской Хатыни, когда украинские каратели из 118-го батальона охранной полиции вместе с эсэсовцами сожгли всех жителей деревни (149 человек, в том числе 75 детей), Госдума рассмотрит проект заявления о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны.

Картаполов отметил, что, по самым скромным подсчётам, с 1941 по 1945 год на территории СССР гитлеровцы и их пособники-националисты уничтожили 13 миллионов 682 тысячи человек.

"Мы не имеем права забыть преступления нацистов, которые сегодня покрываются неонацистами под названием "демократическая Европа и Соединённые Штаты Америки". И добьёмся того, чтобы все те, кто их совершил и ещё не понёс заслуженного наказания, были к нему привлечены. И те, кто их покрывает сейчас, те, кто искажает историческую правду, и те, кто врёт своим народам", — приводит телеграм-канал "Единой России" слова Картаполова перед пленарным заседанием.