Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 12:14

В Госдуме заверили, что добьются наказания для всех причастных к преступлениям нацизма

Депутат ГД Картаполов: Мы добьёмся, чтобы все причастные к преступлениям нацизма понесли наказание

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что Россия добьётся того, чтобы все причастные к преступлениям нацизма понесли заслуженное наказание. В 80-ю годовщину со дня трагедии в белорусской Хатыни, когда украинские каратели из 118-го батальона охранной полиции вместе с эсэсовцами сожгли всех жителей деревни (149 человек, в том числе 75 детей), Госдума рассмотрит проект заявления о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны.

Картаполов отметил, что, по самым скромным подсчётам, с 1941 по 1945 год на территории СССР гитлеровцы и их пособники-националисты уничтожили 13 миллионов 682 тысячи человек.

Лукашенко предупредил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии
Лукашенко предупредил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии

"Мы не имеем права забыть преступления нацистов, которые сегодня покрываются неонацистами под названием "демократическая Европа и Соединённые Штаты Америки". И добьёмся того, чтобы все те, кто их совершил и ещё не понёс заслуженного наказания, были к нему привлечены. И те, кто их покрывает сейчас, те, кто искажает историческую правду, и те, кто врёт своим народам", — приводит телеграм-канал "Единой России" слова Картаполова перед пленарным заседанием.

Ранее архивы, рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности", показали, что жителей Хатыни сожгли украинские каратели. Был опубликован текст допроса пулемётчика украинского батальона охранной полиции Остапа Кнапа, который подробно рассказал, как всё произошло.

BannerImage

LIFE / Эмин Калантаров

Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar