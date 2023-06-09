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9 июня, 13:28

Петербург отмечает 351-ю годовщину со дня рождения Петра Великого

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов почтил память императора Петра I

<p>Обложка © ТАСС / Иван Петров</p>

Обложка © ТАСС / Иван Петров

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память основателя города на Неве, одного из самых значимых исторических лидеров России — Петра Великого. 9 июня 2023 года отмечается 351-я годовщина со дня его рождения. Подробности приводит телеканал "Санкт-Петербург".

Панихиду в Петропавловском соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий: она прошла в усыпальнице династии Романовых. После богослужения губернатор возложил цветы к надгробию Петра Великого.

Также в день годовщины в Петропавловской крепости проходит возложение цветов к памятнику Петру I. А полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона и праздничные концерты в городе — традиционные мероприятия в честь дня рождения российского императора.

В Екатеринбурге воссоздадут бюсты Екатерине I и Петру Великому

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Напомним, 27 мая жители Северной столицы отпраздновали 320 лет со дня основания Петербурга. Историк Сергей Журавлёв рассказал россиянам, как менялась роль города в истории страны.

Ирина Фальке
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