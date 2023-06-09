Петербург отмечает 351-ю годовщину со дня рождения Петра Великого

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память основателя города на Неве, одного из самых значимых исторических лидеров России — Петра Великого. 9 июня 2023 года отмечается 351-я годовщина со дня его рождения. Подробности приводит телеканал "Санкт-Петербург".

Панихиду в Петропавловском соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий: она прошла в усыпальнице династии Романовых. После богослужения губернатор возложил цветы к надгробию Петра Великого.

Также в день годовщины в Петропавловской крепости проходит возложение цветов к памятнику Петру I. А полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона и праздничные концерты в городе — традиционные мероприятия в честь дня рождения российского императора.