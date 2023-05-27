В день основания Петербурга россиянам рассказали, как менялась роль города в истории страны

Санкт-Петербург отмечает 320 лет со дня основания, он не раз возрождался после тяжёлых событий. И в судьбе города, как в капле воды, отразилась история России последних столетий. Об этом рассказал Лайфу доктор исторических наук и замдиректора Института российской истории РАН по научной работе Сергей Журавлёв.

"Большую часть своего существования, в 1714–1918 годах, Петербург был столицей нашего государства. Даже после того, как советское правительство под угрозой германской оккупации в 1918 году вынуждено было переехать в древнюю столицу — Москву, люди продолжали называть Ленинград второй столицей или Северной столицей страны, — отметил он.

Петербург — родина многих выдающихся политиков, учёных и военных, деятелей культуры и искусства. В Ленинграде родился и получил образование, а затем работал в городской мэрии президент РФ Владимир Путин. После распада СССР город вернул не только своё историческое название, но и стал играть всё более заметную роль в политической, экономической, культурной жизни страны.

"Петербург взял на себя даже часть столичных функций: здесь находятся Конституционный суд РФ, Геральдический совет при Президенте РФ, Главное командование ВМФ России, Межпарламентская ассамблея СНГ и другие. Здесь на регулярной основе проходят важнейшие всероссийские и международные мероприятия", — продолжил историк.

Он напомнил, что город привлекателен не только своей историей, но и настоящим. Сегодня это и важный индустриальный центр, вносящий заметный вклад в обеспечение Российской армии и флота современным вооружением и техникой. Петербург давно стал городом-символом: здесь и наша военно-морская слава, и колыбель революции, и стойкость предков, переживших блокаду.

"Современнику, гуляющему по Петропавловской крепости или осматривающему сокровища Эрмитажа, трудно представить, что 320 лет назад на этом месте ничего не было. Город-крепость начал строиться в мае 1703 году с нуля в болотистой местности на побережье Финского залива, в устье Невы. Выбор Петра I был связан со стратегическим положением этой территории", — сказал Журавлёв.

Сейчас Санкт-Петербург передаёт свой богатый опыт защитника Отечества и опыт возрождения после тяжелейших испытаний Великой Отечественной войны Мариуполю, над которым он взял шефство и который стал городом-побратимом в 2022 году. При этом петербуржцы помогают восстанавливать и другие города Донбасса.