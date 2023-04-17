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17 апреля, 11:39

В Екатеринбурге воссоздадут бюсты Екатерине I и Петру Великому

<p>Предполагаемый вид будущих бюстов российским императорам в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://eanews.ru/news/pochti-20-mln-potratit-yekaterinburg-na-byusty-petra-i-i-yekateriny-i_17-04-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕАН</a></p>

Предполагаемый вид будущих бюстов российским императорам в Екатеринбурге. Обложка © ЕАН

В Екатеринбурге воссоздадут бюсты императорам Петру I и Екатерине I к 300-летнему юбилею города, пишет ЕАН со ссылкой на сайт госзакупок. На скульптуры планируется потратить 19,8 миллиона рублей, а располагаться они будут в Историческом сквере.

Причём в уральской столице уже есть один памятник первому русскому императору — у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, установленный в 1992 году. Нынешний подрядчик должен разработать существующий памятник, вырыть котлован, установить каменный постамент и обе скульптуры, а на них повесить таблички "Императору Петру I — основателю горнозаводского дела на Урале" и "Императрице Екатерине I — основательнице города Екатеринбурга". Они должны быть подсвечены в тёмное время суток.

Что касается материалов новых монументов, то планируется использовать три породы гранита. Пьедестальную часть красно-коричневого цвета с чёрными вкраплениями (южно-султаевский гранит), а верхнюю — в светлом и среднем оттенках серого (сибирский и исетский).

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Матвей Константинов
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