В Екатеринбурге воссоздадут бюсты Екатерине I и Петру Великому

В Екатеринбурге воссоздадут бюсты императорам Петру I и Екатерине I к 300-летнему юбилею города, пишет ЕАН со ссылкой на сайт госзакупок. На скульптуры планируется потратить 19,8 миллиона рублей, а располагаться они будут в Историческом сквере.

Причём в уральской столице уже есть один памятник первому русскому императору — у здания музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, установленный в 1992 году. Нынешний подрядчик должен разработать существующий памятник, вырыть котлован, установить каменный постамент и обе скульптуры, а на них повесить таблички "Императору Петру I — основателю горнозаводского дела на Урале" и "Императрице Екатерине I — основательнице города Екатеринбурга". Они должны быть подсвечены в тёмное время суток.

Что касается материалов новых монументов, то планируется использовать три породы гранита. Пьедестальную часть красно-коричневого цвета с чёрными вкраплениями (южно-султаевский гранит), а верхнюю — в светлом и среднем оттенках серого (сибирский и исетский).