Памятник Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище

Сегодня, в первую годовщину ухода из жизни, на могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли памятник политику. Нынешний лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным первыми возложили цветы к постаменту, на котором золотом выгравированы две цитаты Жириновского: "Я буду защищать русских!" и его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать, в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Слуцкий и Володин первыми возложили цветы к памятнику на могиле Жириновского. Видео © Телеграм-канал ЛДПР

"В очередь на возложение цветов к памятнику на могиле Жириновского выстроились более 400 почётных гостей. Это руководство ЛДПР и Госдумы, губернаторы, министры, члены Совета Федерации, родственники, единомышленники и соратники", — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Напомним, что лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. В Минздраве отмечали, что медики до последнего боролись за жизнь Жириновского, но спасти его не удалось.