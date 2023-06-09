Регион

Уведомления отключены

9 июня, 13:24

Москвичей предупредили о ливне с порывами ветра до 17 м/с

МЧС: В Москве вечером 9 июня ожидаются ливень и ветер с порывами до 17 м/с

В Москве 9 июня во второй половине дня ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, ливень, гроза и град. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает RT.

В сообщении ведомства сказано, что, согласно прогнозу Росгидромета, ливневый дождь, град и шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с ожидают в столице с 16 до 22 часов в пятницу, 9 июня.

Водителям советуют снизить скорость движения транспорта и не парковать автомобили около деревьев. Пешеходам рекомендуют не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.

Пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист Ничушкин находится в Москве

Пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист Ничушкин находится в Москве

Ранее стало известно о ДТП случившемся в столице утром. Перевернувшаяся на МКАД газель врезалась в бетонный отбойник и почти сразу после этого вспыхнула.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров