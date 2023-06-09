Москвичей предупредили о ливне с порывами ветра до 17 м/с

В Москве 9 июня во второй половине дня ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, ливень, гроза и град. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает RT.

В сообщении ведомства сказано, что, согласно прогнозу Росгидромета, ливневый дождь, град и шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с ожидают в столице с 16 до 22 часов в пятницу, 9 июня.

Водителям советуют снизить скорость движения транспорта и не парковать автомобили около деревьев. Пешеходам рекомендуют не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.