Пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист Ничушкин находится в Москве

Хоккеист не появлялся в публичном пространстве со второго матча серии плей-офф с "Сиэтлом". Тогда в отеле случился некий инцидент, в номере Ничушкина полиция обнаружила пьяную женщину Ирину с Украины, у которой якобы украли паспорт. Хоккеиста увели из здания ради собственной безопасности, однако на льду россиянин уже не появлялся, пропустив остальные игры плей-офф.