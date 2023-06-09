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9 июня, 03:22

Пропавший после инцидента в Сиэтле хоккеист Ничушкин находится в Москве

<p>Валерий Ничушкин в Москве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_gavrylyuk</p>

Валерий Ничушкин в Москве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svetlana_gavrylyuk

Пропавший по ходу плей-офф Национальной хоккейной лиги нападающий клуба "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин замечен в Москве. Фото со спортсменом опубликовала его жена Светлана Гаврилюк.

Хоккеист не появлялся в публичном пространстве со второго матча серии плей-офф с "Сиэтлом". Тогда в отеле случился некий инцидент, в номере Ничушкина полиция обнаружила пьяную женщину Ирину с Украины, у которой якобы украли паспорт. Хоккеиста увели из здания ради собственной безопасности, однако на льду россиянин уже не появлялся, пропустив остальные игры плей-офф.

"Он сумасшедший и лжец": Появилось видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина

"Он сумасшедший и лжец": Появилось видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина

Ранее Лайф писал, что новый главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери назвал великолепным первый разговор с Овечкиным. По его словам, всю беседу они обсуждали команду и как собираются побеждать.

Артур Лапсаков
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