"Он сумасшедший и лжец": Появилось видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина
Полиция Сиэтла показала видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина
Валерий Ничушкин. Обложка © ТАСС / Zuma
Департамент полиции Сиэтла показал видео с нательных камер офицеров, которые прибыли в гостиницу, где в номере российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина была найдена пьяная девушка.
Полицейские приехали в отель, где в номере российского хоккеиста Валерия Ничушкина была найдена пьяная девушка. Видео © Полиция Сиэтла
"Полиция Сиэтла приехала в гостиницу <...>, где женщина кричала о плохом человеке, который украл её паспорт. Ничушкина не было, когда приехала полиция", — сообщили правоохранители.
На видео слышно, как девушка называет человека, который забрал её паспорт, сумасшедшим и лжецом.
В кадр попал и врач команды Брэдли Чангстром, который сообщил офицеру, что в номере находится 28-летняя девушка. По словам медика, её пытались вытащить, но таинственная гостья "была сильно пьяна и сопротивлялась". Чангстром добавил, что не смог просто отправить гостью хоккеиста на такси, поскольку беспокоился за её безопасность. Самого Ничушкина нет на кадрах. Указывается, что в отеле его уже не было, когда приехала полиция.
Напомним, 28 апреля издание The Denver Post сообщило, что в номере российского хоккеиста "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина в Сиэтле нашли пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации. Обнаружил её врач команды Брэдли Чангстром, посчитавший, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно. Медик позвонил в экстренные службы. СМИ утверждали, что девушка ударила врача. Таинственную гостью называли Ириной с Украины, у которой якобы украли паспорт. При этом агент хоккеиста опровергал сообщения о пьяной девушке.