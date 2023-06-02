"Он сумасшедший и лжец": Появилось видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина

Департамент полиции Сиэтла показал видео с нательных камер офицеров, которые прибыли в гостиницу, где в номере российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина была найдена пьяная девушка.

Полицейские приехали в отель, где в номере российского хоккеиста Валерия Ничушкина была найдена пьяная девушка. Видео © Полиция Сиэтла

"Полиция Сиэтла приехала в гостиницу <...>, где женщина кричала о плохом человеке, который украл её паспорт. Ничушкина не было, когда приехала полиция", — сообщили правоохранители.

На видео слышно, как девушка называет человека, который забрал её паспорт, сумасшедшим и лжецом.

В кадр попал и врач команды Брэдли Чангстром, который сообщил офицеру, что в номере находится 28-летняя девушка. По словам медика, её пытались вытащить, но таинственная гостья "была сильно пьяна и сопротивлялась". Чангстром добавил, что не смог просто отправить гостью хоккеиста на такси, поскольку беспокоился за её безопасность. Самого Ничушкина нет на кадрах. Указывается, что в отеле его уже не было, когда приехала полиция.