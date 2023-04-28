Агент опроверг сообщения о пьяной украинке без паспорта в номере хоккеиста Ничушкина

Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина опроверг информацию о том, что в его гостиничном номере в Сиэтле была обнаружена пьяная женщина, нуждавшаяся в помощи врачей. По словам Марка Гандлера, всё это неправда.

"В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".