Агент опроверг сообщения о пьяной украинке без паспорта в номере хоккеиста Ничушкина
Агент Ничушкина опроверг сообщения о пьяной девушке в номере хоккеиста
Обложка © ТАСС / AP / David Zalubowski
Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина опроверг информацию о том, что в его гостиничном номере в Сиэтле была обнаружена пьяная женщина, нуждавшаяся в помощи врачей. По словам Марка Гандлера, всё это неправда.
"В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".
О девушке в номере спортсмена ранее сообщило издание The Denver Post. По данным СМИ, её обнаружил врач команды Брэдли Чангстром, посчитавший, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно. Медик позвонил в экстренные службы. СМИ утверждали, что девушка ударила врача. Таинственную гостью называли Ириной с Украины, у которой якобы украли паспорт.