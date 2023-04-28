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28 апреля, 14:25

Агент опроверг сообщения о пьяной украинке без паспорта в номере хоккеиста Ничушкина

Агент Ничушкина опроверг сообщения о пьяной девушке в номере хоккеиста

<p>Обложка © ТАСС / AP / David Zalubowski</p>

Обложка © ТАСС / AP / David Zalubowski

Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина опроверг информацию о том, что в его гостиничном номере в Сиэтле была обнаружена пьяная женщина, нуждавшаяся в помощи врачей. По словам Марка Гандлера, всё это неправда.

"В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку? Нет, это неправда. Что сейчас с Ничушкиным? Без комментариев", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

О девушке в номере спортсмена ранее сообщило издание The Denver Post. По данным СМИ, её обнаружил врач команды Брэдли Чангстром, посчитавший, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно. Медик позвонил в экстренные службы. СМИ утверждали, что девушка ударила врача. Таинственную гостью называли Ириной с Украины, у которой якобы украли паспорт.

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Никита Никонов
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