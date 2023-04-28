Denver Post: В номере Ничушкина нашли пьяную девушку, ударившую врача "Колорадо"

В номере российского хоккеиста "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина в Сиэтле обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации. Об этом пишет издание The Denver Post.

По данным СМИ, её обнаружил врач команды. Он почувствовал сильное опьянение 28-летней девушки, которая была не в состоянии покинуть отель на такси, поэтому клуб обратился в службу спасения. Позднее её доставили в больницу.

В полицейском отчёте сказано, что уголовное расследование инцидента не ведётся. При этом, по некоторым данным, девушка ударила врача "Колорадо", но он не стал выдвигать против неё обвинения.

Ранее тренер "Эвеланш" Джаред Беднар заявил, что Ничушкин уехал из расположения команды по личным причинам. В СМИ называется версия, "связанная с алкоголем", однако агент игрока уже опроверг её. При этом хоккеист не принимал участия в трёх последних играх команды, которая уступает клубу "Сиэтл Кракен" со счётом 2-3 в серии и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли.