Стало известно о наркотиках и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano
Фанаты Scally Milano скидывали наркотики на пол, когда полиция ворвалась в клуб
Пакетики с наркотиками, сброшенные зрителями на концерте рэпера Scally Milano в Петербурге. Обложка © SHOT
Фанаты рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) скидывали на пол наркотики, когда полиция прервала концерт в клубе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.
Концерт Scally Milano в Петербурге. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, 12-летняя девочка доставлена с концерта в отдел полиции в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического, пока неясно. Отмечается, что накануне в дежурную часть обратились несколько петербуржцев, которые сообщили, что рядом с клубом "Гигант Холл" во дворах подростки ищут закладки. В одном из домов около 19:30 заметили 13-летнюю школьницу, которая пришла за наркотиками в подъезд. Фанатку рэпера припугнули полицией, и она убежала.
Также недовольные местные жители пожаловались, что подростки, на вид около 15 лет, дерутся на улице, справляют нужду и активно обсуждают наркотики возле входа в "Гигант Холл". А по словам самих зрителей, кто-то принёс в туалет пакетики с порошком и раздавал вещество во время концерта всем желающим, одной из поклонниц рэпера стало плохо, и её увезли в больницу.
Напомним, в субботу силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Петербурге, Лайф публиковал видео. Причиной могло стать то, что в туалете заведения, где проходило мероприятие, были обнаружены запрещённые вещества. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, отметив, что организация ранее уже обращалась в правоохранительные органы по поводу пропаганды употребления наркотиков в песнях рэпера.