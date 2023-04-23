Стало известно о наркотиках и пьяной 12-летней девочке на концерте Scally Milano

Фанаты рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) скидывали на пол наркотики, когда полиция прервала концерт в клубе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

Концерт Scally Milano в Петербурге. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 12-летняя девочка доставлена с концерта в отдел полиции в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического, пока неясно. Отмечается, что накануне в дежурную часть обратились несколько петербуржцев, которые сообщили, что рядом с клубом "Гигант Холл" во дворах подростки ищут закладки. В одном из домов около 19:30 заметили 13-летнюю школьницу, которая пришла за наркотиками в подъезд. Фанатку рэпера припугнули полицией, и она убежала.

Также недовольные местные жители пожаловались, что подростки, на вид около 15 лет, дерутся на улице, справляют нужду и активно обсуждают наркотики возле входа в "Гигант Холл". А по словам самих зрителей, кто-то принёс в туалет пакетики с порошком и раздавал вещество во время концерта всем желающим, одной из поклонниц рэпера стало плохо, и её увезли в больницу.