Орлов установил уникальный рекорд и помог "Бостону" победить "Флориду"

"Бостон Брюинз" победил "Флориду Пантерз" в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:2.

Российский защитник "Брюинз" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу и установил уникальный рекорд. Он стал первым защитником команды, кому удалось набрать очки во всех первых четырёх играх на старте плей-офф. Всего на его счету уже пять результативных пасов.

Во всей лиге такого результата у игроков обороны не было с 1997 года. Орлов стал шестым защитником, кому покорилось подобное достижение.