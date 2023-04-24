Орлов установил уникальный рекорд и помог "Бостону" победить "Флориду"
"Бостон Брюинз" победил "Флориду Пантерз" в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:2.
Российский защитник "Брюинз" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу и установил уникальный рекорд. Он стал первым защитником команды, кому удалось набрать очки во всех первых четырёх играх на старте плей-офф. Всего на его счету уже пять результативных пасов.
Во всей лиге такого результата у игроков обороны не было с 1997 года. Орлов стал шестым защитником, кому покорилось подобное достижение.
Напомним, две результативные передачи Орлова в третьем матче серии с "Флоридой" помогли ему повторить достижение "Бостона" 35-летней давности. Последний раз такое удавалось Глену Уэсли в 1988 году.
Twitter / NHL Public Relations