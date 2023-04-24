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23 апреля, 22:44

Орлов установил уникальный рекорд и помог "Бостону" победить "Флориду"

"Бостон Брюинз" победил "Флориду Пантерз" в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:2.

Российский защитник "Брюинз" Дмитрий Орлов отдал голевую передачу и установил уникальный рекорд. Он стал первым защитником команды, кому удалось набрать очки во всех первых четырёх играх на старте плей-офф. Всего на его счету уже пять результативных пасов.

Во всей лиге такого результата у игроков обороны не было с 1997 года. Орлов стал шестым защитником, кому покорилось подобное достижение.

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Напомним, две результативные передачи Орлова в третьем матче серии с "Флоридой" помогли ему повторить достижение "Бостона" 35-летней давности. Последний раз такое удавалось Глену Уэсли в 1988 году.

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Twitter / NHL Public Relations

Артур Лапсаков
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