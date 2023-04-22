КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 03:31

Орлов отдал две передачи и повторил рекорд "Бостона" 35-летней давности

Защитник клуба "Бостон Брюинз" Дмитрий Орлов повторил рекорд команды, установленный в 1988 году Гленом Уэсли. Он отметился голевыми действиями во всех трёх стартовых матчах плей-офф, что в последний раз игрокам обороны удавалось 35 лет назад.

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли россиянин отдал две голевые передачи и был признан второй звездой встречи. В первых двух играх он отдавал по одному результативному пасу. В 1988 году это делал Глен Уэсли.

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Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ. Это произошло в первом матче серии с "Далласом".

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Twitter / Boston Bruins

Артур Лапсаков
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