Орлов отдал две передачи и повторил рекорд "Бостона" 35-летней давности

Защитник клуба "Бостон Брюинз" Дмитрий Орлов повторил рекорд команды, установленный в 1988 году Гленом Уэсли. Он отметился голевыми действиями во всех трёх стартовых матчах плей-офф, что в последний раз игрокам обороны удавалось 35 лет назад.

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли россиянин отдал две голевые передачи и был признан второй звездой встречи. В первых двух играх он отдавал по одному результативному пасу. В 1988 году это делал Глен Уэсли.