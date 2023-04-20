Дадонов впервые отличился в плей-офф НХЛ и принёс "Далласу" победу
Дубль Дадонова принёс "Далласу" победу над "Миннесотой" Капризова в плей-офф НХЛ
Клуб "Даллас Старз" дома уверенно обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.
В составе победителей, в частности, отличился российский хоккеист Евгений Дадонов, на его счету дубль. Форвард забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере. При этом российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов очков в поединке не набрал. Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Третий матч противостояния пройдёт 22 апреля.
Ранее Лайф писал, что форварду "Виннипег Джетс" Моргану Баррону наложили 75 швов после того, как ему в лицо попало лезвие конька вратаря "Вегаса" Лорана Броссуа в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ.
ТАСС / AP / Tony Gutierrez