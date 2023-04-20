КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 05:36

Дадонов впервые отличился в плей-офф НХЛ и принёс "Далласу" победу

Дубль Дадонова принёс "Далласу" победу над "Миннесотой" Капризова в плей-офф НХЛ

Клуб "Даллас Старз" дома уверенно обыграл "Миннесоту Уайлд" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе победителей, в частности, отличился российский хоккеист Евгений Дадонов, на его счету дубль. Форвард забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере. При этом российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов очков в поединке не набрал. Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Третий матч противостояния пройдёт 22 апреля.

Капризов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

Капризов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

Ранее Лайф писал, что форварду "Виннипег Джетс" Моргану Баррону наложили 75 швов после того, как ему в лицо попало лезвие конька вратаря "Вегаса" Лорана Броссуа в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ.

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ТАСС / AP / Tony Gutierrez

Иван Косицын
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