Дадонов впервые отличился в плей-офф НХЛ и принёс "Далласу" победу

В составе победителей, в частности, отличился российский хоккеист Евгений Дадонов, на его счету дубль. Форвард забросил первые шайбы в плей-офф НХЛ в карьере. При этом российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов очков в поединке не набрал. Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Третий матч противостояния пройдёт 22 апреля.