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18 апреля, 04:14

Капризов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил первую шайбу в стартовавшем плей-офф Национальной хоккейной лиги. Соперником команды в первом раунде стал "Даллас Старз".

Россиянин открыл счёт в матче на последней минуте первого периода. Ему ассистировали Матс Цуккарелло и Джаред Спёрджон. Сейчас в матче "Далласа" и "Миннесоты" идёт третий период, счёт 2:2.

Первая шайба Капризова в Кубке Стэнли – 2023. Видео © Twitter / Minnesota Wild

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В нынешнем сезоне Капризов сыграл в 67 матчах, в которых забил 40 голов и отдал 35 результативных передач.

Ранее Лайф рассказывал обо всех парах первого раунда Кубка Стэнли. Первые матчи проходят сегодня, в ночь на 18 апреля. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1), а "Бостон" справился с "Флоридой" (3:1).

Обложка ©

Twitter / Minnesota Wild

Артур Лапсаков
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