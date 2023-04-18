Капризов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил первую шайбу в стартовавшем плей-офф Национальной хоккейной лиги. Соперником команды в первом раунде стал "Даллас Старз".

Россиянин открыл счёт в матче на последней минуте первого периода. Ему ассистировали Матс Цуккарелло и Джаред Спёрджон. Сейчас в матче "Далласа" и "Миннесоты" идёт третий период, счёт 2:2.

Первая шайба Капризова в Кубке Стэнли – 2023. Видео © Twitter / Minnesota Wild

В нынешнем сезоне Капризов сыграл в 67 матчах, в которых забил 40 голов и отдал 35 результативных передач.