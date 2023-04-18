Капризов забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ
Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил первую шайбу в стартовавшем плей-офф Национальной хоккейной лиги. Соперником команды в первом раунде стал "Даллас Старз".
Россиянин открыл счёт в матче на последней минуте первого периода. Ему ассистировали Матс Цуккарелло и Джаред Спёрджон. Сейчас в матче "Далласа" и "Миннесоты" идёт третий период, счёт 2:2.
Первая шайба Капризова в Кубке Стэнли – 2023. Видео © Twitter / Minnesota Wild
В нынешнем сезоне Капризов сыграл в 67 матчах, в которых забил 40 голов и отдал 35 результативных передач.
Ранее Лайф рассказывал обо всех парах первого раунда Кубка Стэнли. Первые матчи проходят сегодня, в ночь на 18 апреля. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1), а "Бостон" справился с "Флоридой" (3:1).
Twitter / Minnesota Wild