Овечкин объяснил, почему "Вашингтон" пролетел мимо плей-офф НХЛ впервые за 9 лет

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин раскрыл причину, почему его команде не удалось выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. По словам россиянина, всему виной стало большое количество травм.

"Много травм, взлёты и падения. Никто не рад быть в такой ситуации", — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Особо он выделил травму защитника Джона Карлсона, назвав "отстойным", когда лучший игрок обороны выбывает на длительный срок. Из-за этого поменялась игра как в большинстве, так и в меньшинстве, ведь Карлсон проводит на льду больше всех времени.

Также россиянин признал, что после того, как стало известно, что "Вашингтон" впервые за девять лет не попал в плей-офф, мотивации у хоккеистов в оставшихся играх явно не хватало.