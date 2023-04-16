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15 апреля, 23:39

Овечкин объяснил, почему "Вашингтон" пролетел мимо плей-офф НХЛ впервые за 9 лет

Овечкин назвал травмы причиной непопадания "Вашингтона" в плей-офф НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин раскрыл причину, почему его команде не удалось выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. По словам россиянина, всему виной стало большое количество травм.

"Много травм, взлёты и падения. Никто не рад быть в такой ситуации", — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Особо он выделил травму защитника Джона Карлсона, назвав "отстойным", когда лучший игрок обороны выбывает на длительный срок. Из-за этого поменялась игра как в большинстве, так и в меньшинстве, ведь Карлсон проводит на льду больше всех времени.

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Также россиянин признал, что после того, как стало известно, что "Вашингтон" впервые за девять лет не попал в плей-офф, мотивации у хоккеистов в оставшихся играх явно не хватало.

Ранее Лайф рассказывал, что Овечкин обошёл Матса Сундина по сыгранным матчам в НХЛ. Хоккеист поднялся на чистое 55-е место, приняв участие в 1347-й встрече в лиге. Следующей целью россиянина является Марсель Дионн, на счету которого 1348 игр, но превзойти это достижение он сможет только в следующем году.

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков
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