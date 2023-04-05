"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет остался без плей-офф
"Вашингтон" лишился математических шансов выйти в плей-офф НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" лишился математических шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом стало известно после победы "Флориды Пантерз" над "Баффало Сейбрз" (2:1) в регулярном чемпионате.
Теперь у "Флориды" 87 очков в 78 играх, а у "Вашингтона" — 77 баллов в 77 матчах. В оставшихся пяти встречах столичные смогут набрать максимум десять очков, однако по дополнительным показателям окажутся ниже "Пантерз", поэтому в зону плей-офф не попадут.
В последний раз "Кэпиталз" пропускали стадию игр на вылет в сезоне 2013/14. За клуб выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб "Вашингтон Кэпиталз" сделал необычный подарок фанатам, продлившим абонементы на следующий сезон, в честь 800-го гола Александра Овечкина. Юбилейную шайбу россиянин забросил ещё в декабре 2022 года.
Twitter / Washington Capitals