"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет остался без плей-офф

"Вашингтон Кэпиталз" лишился математических шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом стало известно после победы "Флориды Пантерз" над "Баффало Сейбрз" (2:1) в регулярном чемпионате.

Теперь у "Флориды" 87 очков в 78 играх, а у "Вашингтона" — 77 баллов в 77 матчах. В оставшихся пяти встречах столичные смогут набрать максимум десять очков, однако по дополнительным показателям окажутся ниже "Пантерз", поэтому в зону плей-офф не попадут.