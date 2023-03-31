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31 марта, 05:53

"Вашингтон Кэпиталз" сделал необычный подарок фанатам в честь 800-го гола Овечкина

"Вашингтон" подарил фанатам сетку ворот, в которые Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" подарил болельщикам кусок сетки ворот, в которые капитан команды Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

Подарки достались фанатам, которые продлили абонементы на следующий сезон. От столичной команды они получили рамки с частями сетки внутри прямо во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:2 Б), который состоялся 30 марта. На подарках написано следующее: "Аутентичная часть сетки, использованная 13 декабря 2022 года в "Юнайтед-центре", когда Александр Овечкин оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере". Причём к обратной стороне рамки прикреплён сертификат подлинности.

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Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки. Гол был забит в матче регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвинз".

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Светлана Оперук
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