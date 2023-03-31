"Вашингтон Кэпиталз" сделал необычный подарок фанатам в честь 800-го гола Овечкина

Подарки достались фанатам, которые продлили абонементы на следующий сезон. От столичной команды они получили рамки с частями сетки внутри прямо во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:2 Б), который состоялся 30 марта. На подарках написано следующее: "Аутентичная часть сетки, использованная 13 декабря 2022 года в "Юнайтед-центре", когда Александр Овечкин оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере". Причём к обратной стороне рамки прикреплён сертификат подлинности.