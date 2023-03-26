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26 марта, 03:32

Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 822-ю шайбу в рамках чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 72 голов.

Эта шайба была заброшена в матче регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвинз". В текущем сезоне для Овечкина она 42-я.

У Уэйна Гретцки, результат которого до сих пор недосягаем, 894 гола в НХЛ. Столько шайб в ворота противника хоккеист забил в 1487 матчах.

Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 40+ голами

Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ с 40+ голами

Как рассказывал Лайф, недавно Овечкин лишил голкипера "Сент-Луиса" шлема в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Андрей Григорьев
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