Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 822-ю шайбу в рамках чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 72 голов.

Эта шайба была заброшена в матче регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвинз". В текущем сезоне для Овечкина она 42-я.

У Уэйна Гретцки, результат которого до сих пор недосягаем, 894 гола в НХЛ. Столько шайб в ворота противника хоккеист забил в 1487 матчах.