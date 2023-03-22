Овечкин побил рекорд Гретцки по числу сезонов в НХЛ

Матч между "Коламбусом" и "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ завершился победой первых со счётом 7:6. Игра состоялась в Вашингтоне.

В команде "Коламбус" шайбы забросили Эрик Робинсон (17-я минута), Адам Боквист дважды (27-я и 47-я минуты), Джек Рословик — тоже дважды (36-я и 63-я минуты), Эмиль Бемстрём (49-я минута), а также Бун Дженнер (60-я минута). От "Вашингтона" на 6-й минуте гол забил Александр Овечкин, на 9-й — Ти Джей Оши, на 17-й — Конор Шири, на 31-й — Сонни Милано, на 40-й и 56-й минутах — Ник Дженсен. Вместе с тем российский вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.

Овечкина признали второй звездой матча. В этом сезоне он забросил 40-ю шайбу, а всего на его счету 69 очков (40 шайб и 29 передач). Это уже 13-й раз в карьере нападающего, когда он за сезон забросил минимум 40 шайб, выйдя на первое место в лиге по этому показателю и обойдя канадского игрока Уэйна Гретцки (12 сезонов). Вместе с тем заброшенная шайба в последнем матче стала 820-й для Овечкина в чемпионатах НХЛ. Пока он занимает второе место в числе лучших снайперов лиги, первое по-прежнему у Гретцки (894).

Это третий матч подряд, в котором проигрывает "Вашингтон". Команда заняла шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 74 очками в 72 играх. В свою очередь, "Коламбус" занял восьмое место с 51 очком в 70 встречах.