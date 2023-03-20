Форвард "Тампа-Бэй" Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 100 очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Джерси Девилз". После двух периодов игра закончилась со счётом 3:2 в пользу "Девилз".

Форвард "молний" открыл счёт матча. Эта шайба стала для Кучерова 28-й в текущем сезоне. На его счету также 72 результативные передачи. Кучеров стал третьим игроком, достигшим отметки в 100 очков. Ранее до неё добрались форварды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.