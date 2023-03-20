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20 марта, 06:36

Форвард "Тампа-Бэй" Кучеров первым из россиян набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

<p>Обложка © <a href="https://www.nhl.com/ru/news/summer-interview-with-nikita-kucherov/c-290680936" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHL</a></p>

Обложка © NHL

Нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 100 очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Нью-Джерси Девилз". После двух периодов игра закончилась со счётом 3:2 в пользу "Девилз".

Форвард "молний" открыл счёт матча. Эта шайба стала для Кучерова 28-й в текущем сезоне. На его счету также 72 результативные передачи. Кучеров стал третьим игроком, достигшим отметки в 100 очков. Ранее до неё добрались форварды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

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Ранее нападающий Андрей Кузьменко повторил рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ. Он забросил 34-ю шайбу на 5-й минуте матча с "Аризоной" (2:3).

Светлана Оперук
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