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17 марта, 04:57

Кузьменко повторил рекорд Буре в "Ванкувере" 31-летней давности

Кузьменко повторил рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил 34-ю шайбу в сезоне НХЛ и повторил рекорд легенды клуба Павла Буре по числу голов в дебютном сезоне.

В первый год в лиге в сезоне-1991/92 Буре также отличился 34 раза.

Кузьменко отметился на 5-й минуте матча с "Аризоной" (2:3). В нынешнем сезоне 27-летний россиянин набрал 61 очко, помимо 34 шайб записав в актив 27 голевых передач.

34-я шайба Кузьменко в дебютном сезоне в НХЛ. Видео © Twitter / Vancouver Canucks

Россияне помогли командам повторить старинный рекорд НХЛ

Россияне помогли командам повторить старинный рекорд НХЛ

Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин стал вторым после Кучерова россиянином с 75 очками в сезоне НХЛ. Кроме того, он догнал Игоря Ларионова в списке российских бомбардиров в истории НХЛ, поделив 15-ю строчку в 644 очками.

Обложка ©

Twitter / NHL Public Relations

Артур Лапсаков
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