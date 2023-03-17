Кузьменко повторил рекорд Буре в "Ванкувере" 31-летней давности

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил 34-ю шайбу в сезоне НХЛ и повторил рекорд легенды клуба Павла Буре по числу голов в дебютном сезоне.

В первый год в лиге в сезоне-1991/92 Буре также отличился 34 раза.

Кузьменко отметился на 5-й минуте матча с "Аризоной" (2:3). В нынешнем сезоне 27-летний россиянин набрал 61 очко, помимо 34 шайб записав в актив 27 голевых передач.

34-я шайба Кузьменко в дебютном сезоне в НХЛ. Видео © Twitter / Vancouver Canucks