Россияне помогли командам повторить старинный рекорд НХЛ
"Флорида" и "Монреаль" повторили рекорд НХЛ по голам в первом периоде
Команды НХЛ "Флорида" и "Монреаль" забросили в первом периоде матча регулярного чемпионата десять шайб (7:3), повторив рекорд лиги 26-летней давности.
Как пишет StatsCentre, ранее десять голов в первом периоде забрасывали лишь дважды: в сезоне 1982/83 это сделали "Баффало" и "Монреаль", а в сезоне 1986/87 — "Ванкувер" и "Калгари".
Ворота "Флориды" защищает россиянин Сергей Бобровский, а в составе "Монреаля" играет Денис Гурьянов. Пока шайб на счету российских хоккеистов нет. Сейчас в матче идёт второй период, счёт 9:4 в пользу флоридцев.
Ранее Лайф писал о счётчике голов Александра Овечкина в виде болванчика, который выпустил его клуб "Вашингтон". Кроме того, перед игрой с "Коламбусом" 22 марта запланирована церемония чествования россиянина.
Twitter / Florida Panthers