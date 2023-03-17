Россияне помогли командам повторить старинный рекорд НХЛ

Команды НХЛ "Флорида" и "Монреаль" забросили в первом периоде матча регулярного чемпионата десять шайб (7:3), повторив рекорд лиги 26-летней давности.

Как пишет StatsCentre, ранее десять голов в первом периоде забрасывали лишь дважды: в сезоне 1982/83 это сделали "Баффало" и "Монреаль", а в сезоне 1986/87 — "Ванкувер" и "Калгари".

Ворота "Флориды" защищает россиянин Сергей Бобровский, а в составе "Монреаля" играет Денис Гурьянов. Пока шайб на счету российских хоккеистов нет. Сейчас в матче идёт второй период, счёт 9:4 в пользу флоридцев.