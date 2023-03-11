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11 марта, 03:29

"Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика

<p>Фигурка-болванчик со счётчиком голов Овечкина. Обложка © <a href="https://www.nhl.com/news/alex-ovechkin-to-be-honored-with-bobblehead-special-night-for-passing-gordie-howe/c-342069298" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nhl.com</a></p>

Фигурка-болванчик со счётчиком голов Овечкина. Обложка © nhl.com

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" выпустил фигурку-болванчик со счётчиком голов нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кроме того, 22 марта "Вашингтон" проведёт церемонию чествования Овечкина перед игрой регулярного чемпионата с "Коламбусом". Поводом стал выход 37-летнего россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре 2022 года капитал "столичных" обошёл канадскую легенду Горди Хоу.

Овечкин забил гол и приблизился к рекорду Гретцки, но это не спасло "Вашингтон" от поражения

Овечкин забил гол и приблизился к рекорду Гретцки, но это не спасло "Вашингтон" от поражения

Ранее Лайф рассказывал, что бывший напарник нападающего Александра Овечкина — защитник "Бостона" Дмитрий Орлов — был признан первой звездой недели в НХЛ. После перехода из "Вашингтона" хоккеист принял участие в четырёх играх, в которых набрал девять очков (три гола и шесть передач), а его показатель полезности составил +7.

Юлия Коновалова
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