"Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика
Фигурка-болванчик со счётчиком голов Овечкина. Обложка © nhl.com
Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" выпустил фигурку-болванчик со счётчиком голов нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте лиги.
Кроме того, 22 марта "Вашингтон" проведёт церемонию чествования Овечкина перед игрой регулярного чемпионата с "Коламбусом". Поводом стал выход 37-летнего россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре 2022 года капитал "столичных" обошёл канадскую легенду Горди Хоу.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший напарник нападающего Александра Овечкина — защитник "Бостона" Дмитрий Орлов — был признан первой звездой недели в НХЛ. После перехода из "Вашингтона" хоккеист принял участие в четырёх играх, в которых набрал девять очков (три гола и шесть передач), а его показатель полезности составил +7.