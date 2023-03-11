"Вашингтон" выпустил счётчик голов Александра Овечкина в виде болванчика

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" выпустил фигурку-болванчик со счётчиком голов нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кроме того, 22 марта "Вашингтон" проведёт церемонию чествования Овечкина перед игрой регулярного чемпионата с "Коламбусом". Поводом стал выход 37-летнего россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре 2022 года капитал "столичных" обошёл канадскую легенду Горди Хоу.