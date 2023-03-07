Овечкин забил гол и приблизился к рекорду Гретцки, но это не спасло "Вашингтон" от поражения

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 816-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и продолжил погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, но это не помогло его команде обыграть "Лос-Анджелес". Встреча завершилась со счётом 2:4 не в пользу столичных.

Голом в этом матче отметился ещё один россиянин — Владислав Гавриков, выступающий за "Лос-Анджелес". Добавим, что теперь Овечкину осталось 78 шайб до уникального достижения легендарного Гретцки, который за всё время выступлений в НХЛ отметился 894 голами в регулярных чемпионатах.