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7 марта, 07:16

Овечкин забил гол и приблизился к рекорду Гретцки, но это не спасло "Вашингтон" от поражения

Овечкин забил 816-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки

<p>Обложка © ТАСС / АР / Jae C. Hong</p>

Обложка © ТАСС / АР / Jae C. Hong

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 816-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и продолжил погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, но это не помогло его команде обыграть "Лос-Анджелес". Встреча завершилась со счётом 2:4 не в пользу столичных.

Голом в этом матче отметился ещё один россиянин — Владислав Гавриков, выступающий за "Лос-Анджелес". Добавим, что теперь Овечкину осталось 78 шайб до уникального достижения легендарного Гретцки, который за всё время выступлений в НХЛ отметился 894 голами в регулярных чемпионатах.

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Ранее Лайф рассказывал, что бывший напарник Овечкина, защитник "Бостона" Дмитрий Орлов был признан первой звездой недели в НХЛ.

Артур Белкин
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