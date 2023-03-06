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6 марта, 20:27

Защитник "Бостона" Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

<p>Дмитрий Орлов — первая звезда недели в НХЛ. Twitter / <a href="https://twitter.com/NHLBruins/status/1632803240021487618/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boston Bruins</a></p>

Дмитрий Орлов — первая звезда недели в НХЛ. Twitter / Boston Bruins

Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После перехода из "Вашингтона" хоккеист принял участие в четырёх играх, в которых набрал девять очков (три гола и шесть передач), а его показатель полезности составил +7.

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Второй звездой стал форвард "Оттавы" Клод Жиру, на счету которого также девять очков (три гола и шесть передач). Замкнул тройку голкипер "Миннесоты" Филип Густавссон, одержавший две победы в двух играх, в каждой из которых отражал 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий Иван Барбашёв забил первые голы за "Вегас". Он оформил дубль в ворота "Монреаля" (4:3).

Артур Лапсаков
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