Защитник "Бостона" Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После перехода из "Вашингтона" хоккеист принял участие в четырёх играх, в которых набрал девять очков (три гола и шесть передач), а его показатель полезности составил +7.

Второй звездой стал форвард "Оттавы" Клод Жиру, на счету которого также девять очков (три гола и шесть передач). Замкнул тройку голкипер "Миннесоты" Филип Густавссон, одержавший две победы в двух играх, в каждой из которых отражал 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.