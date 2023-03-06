Барбашёв забил первые голы за "Вегас"
Два гола Барбашёва принесли "Вегасу" победу над "Монреалем"
"Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 4:3.
Два гола у победителей на счету россиянина Ивана Барбашёва. Это его первые шайбы за "Вегас" после обмена из "Сент-Луиса", случившегося 26 февраля. Также отличились Ши Теодор и Райлли Смит. У проигравших отметились Майкл Мэтсон, Алекс Белзил и Рафаэль Харви-Пинар. Нападающий "Монреаля" Денис Гурьянов остался без очков и с показателем полезности "-2".
Барбашёв провёл в составе "Голден Найтс" четыре матча, в которых набрал пять очков (два гола и три передачи).
"Вегас" выиграл третий матч подряд и идёт на первом месте в Тихоокеанском дивизионе. "Монреаль" занимает последнее — восьмое — место в Атлантическом дивизионе.
Ранее Лайф рассказывал, что голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" (4:1). Он отразил 31 из 32 бросков.