Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 22:59

"Каролина" разгромила "Тампу-Бэй", у Свечникова гол

Гол Свечникова принёс "Каролине" победу над "Тампой-Бэй"

"Каролина Харрикейнз" победила "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 6:0.

Первый — и победный — гол в матче забил российский нападающий Андрей Свечников, отличившись на шестой минуте. Хет-триком отметился Теуво Терявяйнен (17-я, 31-я и 51-я минуты), по одной шайбе на счету Шейна Гостисбеера (45) и Йеспери Котканиеми (56).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв остались без набранных очков, голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 38 бросков.

Вратарь "Флориды" Бобровский признан первой звездой матча с "Питтсбургом"

Вратарь "Флориды" Бобровский признан первой звездой матча с "Питтсбургом"

"Тампа" проиграла пятый матч подряд и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, "Каролина" выиграла вторую встречу кряду и лидирует в Столичном дивизионе.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль и отдал голевую передачу в победном матче с "Сан-Хосе" (8:4). Россиянин по итогу был признан первой звездой поединка.

Обложка ©

nhl.com / hurricanes

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • каролинахаррикейнз
  • Тампа-Бэй Лайтнинг
  • андрейсвечников
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров