"Каролина" разгромила "Тампу-Бэй", у Свечникова гол

"Каролина Харрикейнз" победила "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 6:0.

Первый — и победный — гол в матче забил российский нападающий Андрей Свечников, отличившись на шестой минуте. Хет-триком отметился Теуво Терявяйнен (17-я, 31-я и 51-я минуты), по одной шайбе на счету Шейна Гостисбеера (45) и Йеспери Котканиеми (56).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв остались без набранных очков, голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 38 бросков.

"Тампа" проиграла пятый матч подряд и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, "Каролина" выиграла вторую встречу кряду и лидирует в Столичном дивизионе.