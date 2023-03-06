"Каролина" разгромила "Тампу-Бэй", у Свечникова гол
Гол Свечникова принёс "Каролине" победу над "Тампой-Бэй"
"Каролина Харрикейнз" победила "Тампу-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 6:0.
Первый — и победный — гол в матче забил российский нападающий Андрей Свечников, отличившись на шестой минуте. Хет-триком отметился Теуво Терявяйнен (17-я, 31-я и 51-я минуты), по одной шайбе на счету Шейна Гостисбеера (45) и Йеспери Котканиеми (56).
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв остались без набранных очков, голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 38 бросков.
"Тампа" проиграла пятый матч подряд и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, "Каролина" выиграла вторую встречу кряду и лидирует в Столичном дивизионе.
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль и отдал голевую передачу в победном матче с "Сан-Хосе" (8:4). Россиянин по итогу был признан первой звездой поединка.