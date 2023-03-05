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5 марта, 01:54

Овечкин оформил дубль, сократив отставание от Гретцки до 79 голов

Овечкин оформил дубль в победном матче с "Сан-Хосе", сократив отставание от Гретцки

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (8:4), доведя общее количество голов в лиге до 815.

Таким образом, россиянин сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 79 шайб. Легендарный канадец за карьеру отличился 894 раза.

Овечкин оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео © Twitter / Washington Capitals

Кроме того, на счету Овечкина голевая передача, что позволило ему набрать 1470 очков за карьеру и обойти в списке лучших бомбардиров лиги Стэна Микиту, у которого было 1467 баллов.

Дубль Капризова помог ему стать первой звездой матча против "Ванкувера"

Дубль Капризова помог ему стать первой звездой матча против "Ванкувера"

Ранее Лайф рассказывал, что защитник Дмитрий Орлов продлил результативную серию за "Бостон" до четырёх игр. После обмена из "Вашингтона" россиянин набрал уже девять очков (три гола и шесть передач) в пяти играх за "Брюинз".

Обложка ©

nhl.com / capitals

Артур Лапсаков
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