Овечкин оформил дубль, сократив отставание от Гретцки до 79 голов

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (8:4), доведя общее количество голов в лиге до 815.

Таким образом, россиянин сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 79 шайб. Легендарный канадец за карьеру отличился 894 раза.

Овечкин оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео © Twitter / Washington Capitals

Кроме того, на счету Овечкина голевая передача, что позволило ему набрать 1470 очков за карьеру и обойти в списке лучших бомбардиров лиги Стэна Микиту, у которого было 1467 баллов.