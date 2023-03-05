Овечкин оформил дубль, сократив отставание от Гретцки до 79 голов
Овечкин оформил дубль в победном матче с "Сан-Хосе", сократив отставание от Гретцки
Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отличился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (8:4), доведя общее количество голов в лиге до 815.
Таким образом, россиянин сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 79 шайб. Легендарный канадец за карьеру отличился 894 раза.
Овечкин оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео © Twitter / Washington Capitals
Кроме того, на счету Овечкина голевая передача, что позволило ему набрать 1470 очков за карьеру и обойти в списке лучших бомбардиров лиги Стэна Микиту, у которого было 1467 баллов.
Ранее Лайф рассказывал, что защитник Дмитрий Орлов продлил результативную серию за "Бостон" до четырёх игр. После обмена из "Вашингтона" россиянин набрал уже девять очков (три гола и шесть передач) в пяти играх за "Брюинз".