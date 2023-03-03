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3 марта, 08:09

Дубль Капризова помог ему стать первой звездой матча против "Ванкувера"

Капризов признан первой звездой матча НХЛ против "Ванкувера"

<p>Обложка © ТАСС / AP / Abbie Parr</p>

Обложка © ТАСС / AP / Abbie Parr

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера", который завершился победой "дикарей" со счётом 2:1.

Форвард стал автором победного дубля. У "Ванкувера" единственный гол на свой счёт записал Брок Бесер, которому ассистировал россиянин Виталий Кравцов. Отметим, что второй звездой встречи признан голкипер канадской команды Тэтчэр Демко, третьей — его визави из "Миннесоты" Марк-Андре Флёри.

Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

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Ранее Лайф рассказывал, как перебравшийся из "Вашингтона" в "Бостон" Дмитрий Орлов оформил дубль и отдал результативную передачу в матче против "Калгари".

Артур Белкин
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