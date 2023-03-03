Дубль Капризова помог ему стать первой звездой матча против "Ванкувера"

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера", который завершился победой "дикарей" со счётом 2:1.

Форвард стал автором победного дубля. У "Ванкувера" единственный гол на свой счёт записал Брок Бесер, которому ассистировал россиянин Виталий Кравцов. Отметим, что второй звездой встречи признан голкипер канадской команды Тэтчэр Демко, третьей — его визави из "Миннесоты" Марк-Андре Флёри.