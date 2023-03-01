"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 05:11

Орлов забил первые голы за "Бостон" и помог команде победить в НХЛ

Два гола и передача Орлова принесли "Бостону" победу над "Калгари"

Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов помог команде обыграть "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

На счету россиянина два гола в первом периоде и голевая передача на Павла Заху. Победу клубу "Брюинз" принёс выстрел Чарли Макэвоя в овертайме. У проигравших отличились Блейк Коулман, Диллон Дьюб и Джонатан Юбердо.

Дубль Орлова за "Бостон". Видео © Twitter / Boston Bruins

Для Орлова это первые голы за клуб после обмена из "Вашингтона". При этом накануне он набрал первые очки, сделав два голевых паса в победном матче с "Эдмонтоном" (3:2).

Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

Ранее Лайф рассказывал, что российский хоккеист Дадонов отличился в первом матче после обмена в "Даллас". Он поразил ворота "Ванкувер Кэнакс" (4:5 ОТ).

Обложка ©

Twitter / Marina Maher

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дмитрий Орлов
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров