Орлов забил первые голы за "Бостон" и помог команде победить в НХЛ
Два гола и передача Орлова принесли "Бостону" победу над "Калгари"
Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов помог команде обыграть "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.
На счету россиянина два гола в первом периоде и голевая передача на Павла Заху. Победу клубу "Брюинз" принёс выстрел Чарли Макэвоя в овертайме. У проигравших отличились Блейк Коулман, Диллон Дьюб и Джонатан Юбердо.
Дубль Орлова за "Бостон". Видео © Twitter / Boston Bruins
Для Орлова это первые голы за клуб после обмена из "Вашингтона". При этом накануне он набрал первые очки, сделав два голевых паса в победном матче с "Эдмонтоном" (3:2).
Ранее Лайф рассказывал, что российский хоккеист Дадонов отличился в первом матче после обмена в "Даллас". Он поразил ворота "Ванкувер Кэнакс" (4:5 ОТ).
Twitter / Marina Maher