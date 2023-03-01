Орлов забил первые голы за "Бостон" и помог команде победить в НХЛ

Российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов помог команде обыграть "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

На счету россиянина два гола в первом периоде и голевая передача на Павла Заху. Победу клубу "Брюинз" принёс выстрел Чарли Макэвоя в овертайме. У проигравших отличились Блейк Коулман, Диллон Дьюб и Джонатан Юбердо.

Дубль Орлова за "Бостон". Видео © Twitter / Boston Bruins