Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский благодаря победе команды над "Тампой-Бэй" (4:1) стал рекордсменом среди россиян по количеству выигранных матчей в Национальной хоккейной лиге.

Этот успех стал для 34-летнего вратаря 354-м в НХЛ. Он обошёл чемпиона мира 2008 года Евгения Набокова (353), игравшего за "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу-Бэй".

В матче с "Лайтнинг" Бобровский отразил 28 из 29 бросков. В нынешнем сезоне на его счету 18 побед при 18 поражениях.