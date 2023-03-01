Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей
Сергей Бобровский после рекорда. Обложка © Twitter / Florida Panthers
Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский благодаря победе команды над "Тампой-Бэй" (4:1) стал рекордсменом среди россиян по количеству выигранных матчей в Национальной хоккейной лиге.
Этот успех стал для 34-летнего вратаря 354-м в НХЛ. Он обошёл чемпиона мира 2008 года Евгения Набокова (353), игравшего за "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу-Бэй".
В матче с "Лайтнинг" Бобровский отразил 28 из 29 бросков. В нынешнем сезоне на его счету 18 побед при 18 поражениях.
Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 813-ю шайбу в НХЛ в матче с "Баффало" (4:7). До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину остался 81 гол.