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1 марта, 04:20

Бобровский установил рекорд по количеству побед в НХЛ среди российских вратарей

<p>Сергей Бобровский после рекорда. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FlaPanthers/status/1630774219398168577/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Florida Panthers</a></p>

Сергей Бобровский после рекорда. Обложка © Twitter / Florida Panthers

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский благодаря победе команды над "Тампой-Бэй" (4:1) стал рекордсменом среди россиян по количеству выигранных матчей в Национальной хоккейной лиге.

Этот успех стал для 34-летнего вратаря 354-м в НХЛ. Он обошёл чемпиона мира 2008 года Евгения Набокова (353), игравшего за "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампу-Бэй".

В матче с "Лайтнинг" Бобровский отразил 28 из 29 бросков. В нынешнем сезоне на его счету 18 побед при 18 поражениях.

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Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 813-ю шайбу в НХЛ в матче с "Баффало" (4:7). До рекорда канадца Уэйна Гретцки россиянину остался 81 гол.

Артур Лапсаков
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